Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной разгрома немцев под Сталинградом. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва.

В этот день воинской славы России мы склоняем головы перед памятью погибших в Сталинградской битве, выражаем глубокую благодарность фронтовикам и труженикам тыла, отметил мэр.

Мужество и стойкость творцов Великой Победы вдохновляют нынешнее поколение защитников Родины – участников специальной военной операции, которые самоотверженно сражаются за суверенитет и безопасность страны, за настоящее и будущее России.

В истории Великой Отечественной войны Сталинградская битва остаётся одним из крупнейших сражений. Бои велись на территории четырёх регионов. Красная Армия окружила большую группировку немецко-фашистских войск в составе 22 дивизий.

Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне, завершившейся полной капитуляцией Германии в мае 1945 года.