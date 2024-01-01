Россия продлила временное ограничение на экспорт бензина

Правительство России продлило временный запрета на экспорт бензина. Ограничение будет действовать ещё месяц - до конца февраля.

Эта мера должна сохранить стабильность на внутреннем топливном рынке и стимулировать развитие нефтеперерабатывающей отрасли, отмечается на сайте кабмина.

Временный запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. Потом власти решили продлить его до конца года. При этом с конца мая по июль экспорт был разрешён, так как внутренний рынок был достаточно насыщен.