В Госдуме призвали объявить чешского сенатора персоной нон-грата

Чешский сенатор Мирослава Немцова, призвавшая повторить блокаду Ленинграда, должна быть объявлена персоной нон-грата в России. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его мнению, Немцова также должна понести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и стать изгоем во всём мире.

Депутат отметил, что сенатор своим заявлением не только выступила как пропагандист нацизма, но и наплевала на гибель миллионов людей, положивших свои жизни в борьбе с фашизмом.