ВСУ 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО. В ведомстве отметили, что данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств ВСУ, которые совершены в населённом пункте Русское Поречное Курской области.

Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве, подчеркнули в Минобороны.