Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в Белом доме.

Пошлины США на товары из Мексики и Канады составят 25%, а на товары из КНР — 10%.

На фоне этого президент Мексики поручила министру экономики задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. В свою очередь премьер Канады Трюдо анонсировал введение ответных 25% пошлин на товары из США и пригрозил "реальными последствиями" для американцев в связи с решением Трампа.