Младенец умер в семье, в которой от отравления погибли четверо детей под Красноярском

Трёхмесячный младенец умер в семье, в которой осенью четыре ребёнка погибли от отравления в Красноярском крае. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру по региону.

Тело малыша обнаружила в кроватке его мать. Предварительная причина смерти — ребёнок захлебнулся рвотными массами. Седов насилия не обнаружено, сообщили в прокуратуре.

В сентябре стало известно, что в посёлке Красная Сопка Красноярского края погибли четверо детей. Основная версия гибели — попадание в организм компонентов средств от насекомых. Ребятам было 6, 11, 12 и 13 лет. В ноябре сообщалось, что их мать родила здорового мальчика.