Очередное кровавое военное преступление украинского режима. Накануне вечером ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области.

Власти пока не располагают достоверной информацией о числе пострадавших. В учреждении могли находиться мирные жители - пожилые и больные люди.

Пуск ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что удар по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности.

Удар по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве, заявили в Минобороны.

Эта провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в Русском Поречном Курской области, добавили в военном ведомстве.

На этой неделе после освобождения населённого пункта обнаружены тела замученных местных жителей. Украинские каратели пытали, а затем убили 22 человека. Скрыть следы преступлений палачам не удалось.

Один из участников жестокой расправы уже дал признательные показания и назвал имена подельников. Все они будут найдены и понесут заслуженное наказание.