Трамп решил перессориться с ближайшими соседями

Новый виток торговой войны. Канада, Мексика и Китай готовят ответные меры, после того как Вашингтон ввёл пошлины на товары из этих стран. Дональд Трамп снова и снова повторяет: Китай, Канада и Мексика поставляют в США тяжёлые наркотики и завозят нелегальных мигрантов. И либо они перекрывают эти потоки, либо понесут многомиллионные потери.

Канадский премьер Джастин Трюдо выглядел обескураженным, делая первые заявления после таких известий. "Это решение навредит канадцам, но будет иметь последствия и для американского народа. Тарифы против Канады поставят под угрозу ваши рабочие места, это увеличит ваши расходы на продукты питания и на бензин. Канада ответит на торговые действия США", - пообещал он.

Канада, например, введёт пошлины на американский алкоголь, заявил Трюдо. И вообще, местные производители быстро найдут альтернативные рынки, добавил он. На самом деле, тарифы больно ударят по канадской казне. Но и жителям США от решения Трампа тоже достанется...

Сразу несколько американских ведомств и научных организаций вежливо намекнули президенту: и без того измученная инфляцией экономика понесёт колоссальные потери.

Никакой связи между мексиканским правительством и наркоторговцами нет, заявила возмущённая президент Мексики Клаудиа Шейнбаум. И вообще, это Штаты продают оружие местным наркоторговцам. А Китай обещает подать иск в ВТО и принять контрмеры. Но вряд ли это остановится Трампа. Сейчас он, кажется, стремится доказать миру, что будет себя вести, как захочет.