В Сербии протестующие перекрыли три моста через Дунай

Сербию вновь охватили массовые протесты. На этот раз акция проходит в городе Нови-Сад. На улицы вышли десятки тысяч людей. В их числе студенты, которые ранее выступали на антиправительственных акциях в Белграде. Участники блокировали три моста через реку Дунай.

Демонстрация посвящена трём месяцам со дня трагедии, в результате которой 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале. Митингующие требуют привлечь к ответственности тех, кто виновен в происшествии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что эти протесты связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну. В начале недели глава правительства Сербии вынужден был уйти в отставку, сообщает "ТВ Центр".