Москвичей пригласили на музыкальный праздник "Здесь все свои"

Большой музыкальный концерт "Здесь все свои" состоялся в Москве. Он посвящён годовщине первого выхода в эфир федерального патриотического "Радио "Гордость". Накануне на сцене Национального центра "Россия" выступили звёзды отечественной эстрады.

География вещания радио включает более 80 городов в 47 регионах страны. А технический охват аудитории составляет свыше 60 миллионов человек. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив., сообщает "ТВ Центр".

"Это радио, которое зажигает сердца, зажигает патриотизм в сердце каждого, потому что в наше время очень важно, чтобы каждый человек в нашей стране помнил кто он, откуда он. Радиостанция радио "Гордость", мне кажется, как нельзя лучше, поддерживает патриотический дух наших земляков", - отметила российская певица Анна Май.