Похолодание в Москве, метели на Дальнем Востоке: сюрпризы последнего месяца зимы

На Сахалине снег и метели не останавливают любителей рыбалки выходить на лёд. Желающих поудить рыбу в одном месте, в одно время, оказалось слишком много. А при шквалистом ветре рыбалка запросто может превратиться в путешествие – льдину оторвёт и понесёт в море. Ближайшие несколько дней Дальний Восток будет заметать – ветер до 25 метров в секунду со снегом.

Зима возвращается и в европейскую часть России. Великий Новгород накрыл мощный снегопад. В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся осадков и обледенения.

В Москве аномальное тепло уже уходит. С началом новой недели в регионе установится минусовая температура. Синоптики даже обещают, что в столице даже появится снежный покров. Нынешней зимой его практически не было.