СК возбудил дело по факту обстрела интерната в Судже

В России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши после удара по интернату в Судже Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет.

Карпушу подозревают в совершении террористического акта. По данным следователей, 1 февраля он приказал своим подчинённым нанести ракетный удар по интернату, в котором находились мирные жители. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Судже. В подвергшемся обстрелу интернате находились пожилые и больные люди. Пуск ракет из Сумской области документально зафиксирован средствами ПВО России.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что удар по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности.