Путин: Трамп наведёт порядок в Европе

Дональд Трамп наведёт порядок в семье европейских политиков. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

По мнению главы государства, европейским лидерам ментально больше нравился Джо Байден, потому что у Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Тут и гендерная политика, и другие вопросы.

Трамп с его характером, его настойчивостью наведёт там порядок довольно быстро, и лидеры Европы встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Так фигурально выразился российский лидер о перспективах отношений главы Белого дома с европейскими руководителями.

За две недели своего правления Дональд Трамп подписал десятки указов. Он начал торговые войны с Канадой, Мексикой и Китаем; замахнулся на Гренландию и Панамский канал; пообещал быстро уладить конфликт на Украине.