Удар ВСУ по интернату в Судже - теракт, за который несут ответственность все те, кто накачивает Киев вооружениями. Об этом заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.

Она указал, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту ракетного обстрела интерната в Судже. Подозреваемый в этом военном преступлении - командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша.

Вечером 1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Судже. В подвергшемся обстрелу интернате находились пожилые и больные люди. Пуск ракет из Сумской области документально зафиксирован средствами ПВО России.