На спецоперации погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

В зоне спецоперации при возвращении с боевого задания погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Ефремов возглавлял добровольческий отряд "Тигр". Он стоял у его истоков. "Память об этом светлом человеке с доброй улыбкой, широкой большой душой всегда останется в наших сердцах", - отметил Кожемяко.

Сергей Ефремов решил взять в руки оружие после того, как в августе прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область. Глава региона назвал отряд "Тигр" лучшим добровольческим подразделением Армии России.