Собянин рассказал о замене остановочных павильонов в Москве

В Москве продолжается замена устаревших остановок наземного транспорта на современные павильоны. Работы начались в 2015 году, напомнил горожанам Сергей Собянин.

Новые остановки делают из прочных и износостойких материалов – алюминия, нержавеющей стали, прочного триплекса. В новых павильонах увеличена площадь крыши, чтобы людям было комфортно ждать транспорт во время дождя или снега.

Также павильоны оборудованы камерами видеонаблюдения и современным освещением. Все остановки теперь оформляются в едином стиле.