Тепло из атмосферы Земли начало уходить в океан

Тепло из земной атмосферы начало уходить в Тихий океан. О начале природного явление Ла-Нинья рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Это метаморфоза продлится до конца марта. Потом явление начнёт переходить в нейтральную фазу.

"Если длительное, интенсивное Ла-Нинья, конечно же, это означает, что происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно не продолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому пока ещё рано строить какие-то предположения", - рассказал специалист.

Известно, что Ла-Нинья влияет на глобальный климат планеты и нарушает нормальный характер формирования погодных условий. Это зачастую приводит к сильным штормам в одних местах и засухам в других.