Как помогает москвичам чат-бот "Добрыня"

В жизни москвичей большую роль играют новые цифровые решения в социальной сфере. О некоторых новинках рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В частности, виртуальный помощник "Добрыня", который появился в мае прошлого года, может сообщить пользователям детали и сроки предоставляемых услуг, рассказать о размерах социальных выплат и условиях их получения.

А с помощью "Социального навигатора" можно получить бесплатную помощь в различных ситуациях. Например, разрешить семейный конфликт или посетить "Школу приёмных родителей".