Названа популярная московская локация для свадебных церемоний

Станция метро "Маяковская" пользуется большой популярностью среди желающих провести свадебную церемонию. Как сообщает портал мос.ру, на станции начался новый сезон свадеб.

В красивую дату "02.02.2025" столичные загсы провели первые в этом году церемонии бракосочетания для трёх пар. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что этом году столичные власти увеличили количество дней для проведения церемоний бракосочетания. В прошлом году на "Маяковской" 23 пары создали новые семьи.

С 2021 году в рамках проекта “Новые адреса счастья” можно провести свадебные церемонии в необычных местах. Доступны такие локации, как небоскрёбы, усадьбы, стадионы, музеи и Останкинская телебашня.