Мария Захарова в ответ на утверждение главаря киевского режима Владимира Зеленского, что президент России Владимир Путин боится с ним переговоров, вспомнила анекдот про маленькую моль.

"Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!" – написала спикер МИДа у себя в Telegram-канале.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.