Физкультура против стресса: как спорт влияет на настроение и меняет жизнь

Физическая активность играет важную роль в жизни человека — она помогает снизить уровень стресса, справиться с тревогой, улучшить настроение и качество жизни. Не всегда бывает легко начать. Кажется, что в состоянии стресса сил не то, что на спорт, даже на жизнь нет. Но парадокс в том, что умеренная физическая нагрузка активирует возможности организма и придает эти самые силы. Причем не только физические, но и внутренние, психологические. Как спорт помогает справиться со стрессом — в материале "ТВ Центра".

Гормоны счастья

Во время занятий спортом в организме вырабатываются эндорфины и другие так называемые "гормоны счастья". Не нужно сразу загонять себя в спортзал и заниматься до седьмого пота. Даже небольшая активность, например, плавание, йога, растяжка или прогулка в быстром темпе, поможет снизить стресс, улучшить настроение и ослабить симптомы депрессии.

Переключение

Спорт помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса. Физическая активность — тоже стресс, но физиологический, а не психологический. Во время тренировки психика и тело переключаются с мыслей о прошлом и переживаний о будущем на решение конкретных задач: поднять штангу, подтянуться на турнике, сделать еще один подход, пробежать лишний километр. С каждой новой тренировкой этот навык становится более устойчивым.

Уверенность в себе

Тренировки улучшают не только физическую форму, но и самооценку. Достижение маленьких целей — пробежать дальше, поднять больше, хотя бы дойти до зала, когда не хочется — приносит ощущение контроля над своей жизнью. Это очень важное чувство, когда кажется, что всё идет не так, как хотелось бы. Регулярные занятия еще и тренируют дисциплину. Вырабатывается не только представление о своих возможностях, но и понимание, что они на самом деле куда больше.

Поддержка

Чувство одиночества — частый спутник стресса и депрессии. Групповые тренировки, общение с "коллегами" по залу на отвлеченные темы или помощь при выполнении подходов, да даже совместные пробежки с соседями или друзьями помогают почувствовать себя частью сообщества и справиться с этими мыслями.

Улучшение работы мозга

Во время занятий спортом сердце начинает биться чаще. Это усиливает кровообращение в организме, в том числе в тех отделах мозга, которые отвечают за память, внимание, концентрацию и другие когнитивные функции.

Занятия спортом оказывают положительное влияние на психологическое состояние. Однако нужно помнить, что уровень стресса и душевные переживания бывают разными. Если в сложный жизненный период покажется заманчивой идея завтра же покорить Эверест или пробежать супермарафон, следует подумать, не попытка ли это забыться, вытеснить проблему. Помочь разобраться в себе может психолог. При средней и тяжелой депрессии и вовсе сложно поднять себя с кровати, не то, что до спортзала дойти. В таких случаях необходимо обратиться к специалисту и вместе с ним составить план лечения, который будет включать как медикаментозную терапию, так и физическую активность, когда на нее появятся силы.

Денис Нарыльнев для "ТВ Центра"