Панама после переговоров с США отказалась от участия в китайском проекте

Панама не намерена продлевать участие в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарём США Марко Рубио.

В ходе переговоров Рубио заявил панамскому лидеру, что Трамп считает влияние Китая угрозой для Панамского канала. Мулино в свою очередь заявил, что суверенитет Панамы не ставится под сомнение.

Президент США 20 января заявил о намерении вернуть Панамский канал. Этой ночью в эфире Fox News Трамп уточнил, что это не потребует участия американских военных.