Информация о ходе СВО. Российские военные ведут активное наступление сразу на нескольких участках фронта. За сутки ВСУ потеряли более 1230 военнослужащих. Нанесено поражение военной инфраструктуре и бронетехнике противника в 153 районах.

На Красноармейском направлении расчёт самоходного миномёта "Тюльпан" уничтожил командный пункт противника. Осколочно-фугасными снарядами били с открытой огневой позиции. Корректировку огня вели в режиме реального времени с помощью беспилотников.

Ещё один сокрушительный удар по врагу миномётчики нанесли в районе Новосёлки. 220-миллиметровый "Тюльпан" считается одним из лучших в мире - его снаряды способны пробить стену толщиной около метра.

Надёжное прикрытие нашим наземным подразделениям обеспечивают экипажи ЗРК "Тор-М1". В этот раз у линии боевого соприкосновения зенитчики обнаружили разведывательный беспилотник врага - и тут же его ликвидировали.