Представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Анатолий Бондаренко, действуя в составе подразделения, при помощи БПЛА обнаружил скрытное передвижение техники боевиков и оперативно передал координаты артиллерийским расчётам, которые нанесли сокрушительный удар по противнику. Враг понёс большие потери, был вынужден бежать, но не смог укрыться от огня наших военнослужащих. Атака противника была отражена.

Командир штурмового подразделения, лейтенант Анатолий Боровиков вместе с подчинёнными скрытно обошёл с тыла вражеский опорный пункт и внезапно ворвался на позиции противника. В ходе боя Анатолий находился на передовой и руководил подразделением. Сломив сопротивление врага, российские штурмовики зачистили опорный пункт и удержали форпост до подхода основных сил.