Демонстрации прошли в десятке городов Германии

По Германии прокатилась очередная волна протестов. Демонстрации прошли в десятке городов, самая массовая - в Берлине, там на улицы вышли около 160 тысяч человек.

Буквально море людей простиралось от Рейхстага до штаб-квартиры консервативной партии "Христианско-демократический союз". Протестующие недовольны ужесточением миграционной политики в стране. Среди плакатов призывы не закрывать границы.

Кроме того, демонстранты выступают против возможного сотрудничества ХДС с ультраправой партией "Альтернатива для Германии". Любые её законодательные инициативы призывают бойкотировать. Тем не менее, именно голоса фракции "АДГ" стали решающими при внесении в Бундестаг инициативы об усилении мер в отношении беженцев.