Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход. Кроме выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе запланированы учения по поиску подлодок условного противника и противовоздушной обороне.

На первом этапе экипажи корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также танкера "Печенга" отработали экстренное приготовление кораблей к бою, а при выходе из бухты Золотой Рог в Японское море провели тренировки по отражению нападения безэкипажных катеров условного противника.

В заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27 морской авиации.