Семь десятков украинских дронов сбили за ночь силы ПВО

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. За ночь сбито семьдесят беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Ростовской области уничтожено 27 украинских дронов. 25 беспилотников ВСУ сбито над Волгоградской областью, 7 – над Астраханской. Пять украинских дронов ликвидировано над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, в результате атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территорию предприятия упал обломки беспилотника. Возгорание было оперативно ликвидировано.