Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. За ночь сбито семьдесят беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Ростовской области уничтожено 27 украинских дронов. 25 беспилотников ВСУ сбито над Волгоградской областью, 7 – над Астраханской. Пять украинских дронов ликвидировано над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, в результате атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территорию предприятия упал обломки беспилотника. Возгорание было оперативно ликвидировано.