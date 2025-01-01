Напоминает прогноз инфляции: 2025 год может войти в пятерку самых жарких

2025 год может войти в пятерку или даже тройку самых жарких на планете. Такой предварительный прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что некоторые его коллеги даже предсказывали, что 2025 год будет на втором месте с рейтинге самых жарких. Такие прогнозы ему напоминают прогноз инфляции.

"Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года", — сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказывал, что в Тихом океане начался противоположный явлению Эль-Ниньо процесс под названием Ла-Нинья, при котором тепло из атмосферы усиленно уходит в океан. Однако в этот раз явление Ла-Нинья будет не столь продолжительным и завершится уже в феврале.

На прошлой неделе климатолог "Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок связал аномально теплый январь не только с эффектом Эль-Ниньо, но и с подрывом газопроводов "Северный поток". По его мнению, высвободившийся в результате взрыва газ дал "в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ".