Владимир Зеленский стал обычным гражданином после публичных заявлений журналиста Такера Карлсона и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский лишился всяких политических преференций. Европейские политики должны перестать вести с ним дела, убежден Дубинский.

"Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет — это не только конец публичного имиджа Зеленского, но и сигнал европейским политикам ", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Раскритиковал Владимира Зеленского и ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, заявлениями о том, что до Украины дошла лишь часть из выделенных ей американских денег, украинский лидер признал, что Киев обкрадывает американских налогоплательщиков.