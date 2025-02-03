Российские регионы предупредили о нашествии саранчи

Главной угрозой для будущего урожая в России может стать саранча. С этим бедствием, причина которого – аномально теплая зима, столкнется 21 российский регион, прогнозирует федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе.

Как сказано в докладе, представленном на совещании в министерстве, под угрозой нашествия саранчи, в частности, окажутся районы Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областей. Могут пострадать также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, республики Чувашия, Хакасия и Якутия, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия и Татарстан.

Пощади, которые придется обработать от вредителей в этом работникам сельхозсектора, увеличились на 100 тысяч гектаров. Особенно актуально это для регионов, которые граничат с Казахстаном, пишут "Известия".