Крупный амурский тигр держал в страхе жителей села в Приморье

В Приморье удалось поймать нарушителя, который два месяца держал в страхе жителей одного из сёл. Крупный амурский тигр повадился выходить на охоту за местными собаками. Упитанному и внешне здоровому самцу провели полный медосмотр.

Тигр хулиган наконец-то пойман и обездвижен. Этого хищника специалисты Охотнадзора выслеживали почти два месяца. Сейчас животному предстоит переезд из одного района Приморья в другой.

Хищник, может, и не понимает, почему отловлен, но, как говорится, есть за что. В поселке Барабаш Хасанского района он держал в страхе местных жителей и съел более 20 домашних собак. В последнее время и вовсе зачастил с визитами.

Тигра доставили в центр реабилитации. Хищника нужно осмотреть, поэтому его снова обездвиживают. Но крупный самец засыпает не сразу. Теперь животное не реагирует на внешние факторы и безопасно для ветеринаров. Четверо взрослых мужчин с трудом кладут тигра на носилки. Еще бы, дикий зверь весит под 200 килограммов.

Этому амурскому тигру от четырех до пяти лет. Он внешне здоров: хорошо упитан и без травм. Клыки длиной более пяти сантиметров, огромные сильные лапы, а его голову ветеринары могут удержать только двумя руками. Специалисты проводят тщательный осмотр, делают замеры и берут анализы.

В Хасанском районе, откуда родом этот зверь, проживает самое большое число диких кошек в Приморском крае. В тех местах - Национальный парк "Земля леопарда" и заповедник Кедровая падь. И с кормовой базой для полосатого хищника все отлично. Поэтому специалисты могут только предполагать, почему зверь все равно выходил к людям за собаками.

"Там проживает не менее 58 особей тигров, плюс, еще леопарды. Наверное, такая плотность и заставляет тигров выходить в населенные пункты", - рассказал Филипп Шутов, заместитель министра Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Тем временем жители Барабаша полностью подстроили свою жизнь под график тигра. На ночь, когда он охотится, обязательно уводят собак в закрытые вольеры. Детей в школу возят только на машинах. А после шести вечера стараются не выходить из дома. Сейчас надеются, что смогут вернуться к привычному образу жизни.

Сейчас в крае под контролем Охотнадзора остаётся около четырёх конфликтных тигра в разных районах Приморья. Так как отловленный хищник здоров, его выпустят обратно в дикую природу, но уже подальше от населённых пунктов. Кроме того, на тигра надели специальный ошейник, который поможет специалистам отслеживать передвижения дикого зверя.