Новости СВО: ВС России развивают наступление на Купянском направлении

Российские военные стремительно развивают наступление на Купянском направлении. До одного из ключевых укрепрайонов неонацистов остаются считанные километры. Поступают сообщения, что наши бойцы взяли под огневой контроль трассу, которая соединяет Купянск и освобождённый ранее стратегический посёлок Двуречная. Также успехи на Красноармейском участке и в курском приграничье.

После получения задачи сборка и снаряжение новейшего российского беспилотника "Молния - 2" занимает совсем немного времени. Стартовая позиция уже подготовлена, и вот уже ударный дрон самолетного типа поражает украинскую БМП в приграничном районе Курской области.

Специфика, прежде всего, заключается в более мощной батарее, соответственно больше и дальность полета - до 30 километров. Сейчас наша промышленность активно наращивает выпуск таких БПЛА.

Самый мощный в мире самоходный миномет "Тюльпан" не только пробивает метровые бетонные укрепления, но еще и умеет петь. Калибр - 240 миллиметров, вес снаряда - более 200 килограммов. На Южно-Донецком направлении расчет "Тюльпана" группировки "Восток" уничтожил автомобильный мост и опорный пункт ВСУ. Удары по позициям боевиков артиллеристы группировки сейчас наносят в районе села Новоселка. Оно расположено западнее освобожденной на днях Великой Новоселки.

На Красноармейском направлении "Тюльпан" применяют для поражения укрепрайонов ВСУ, прежде чем в наступление пойдут наши штурмовики.

На Харьковском направлении экипажи танков Т-72 армейского корпуса группировки "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и боевую технику ВСУ.

Работают танкисты в основном с закрытых огневых позиций. Боевые машины надежно защищены механическими средствами защиты и радиоэлектронной борьбы.

Наши подразделения и территория в Луганской народной республики - под надежной защитой системы ПВО. Главная угроза сейчас исходит от вражеских беспилотников. С ними успешно борется зенитно-ракетный комплекс "Тор - М1".

ЗРК "Тор - М1" способен одновременно вести несколько целей и поражать их на дальности до 15 километров. На этот раз были уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ.