Российские военные стремительно развивают наступление на Купянском направлении. До одного из ключевых укрепрайонов неонацистов остаются считанные километры. Поступают сообщения, что наши бойцы взяли под огневой контроль трассу, которая соединяет Купянск и освобождённый ранее стратегический посёлок Двуречная. Также успехи на Красноармейском участке и в курском приграничье.

После получения задачи сборка и снаряжение новейшего российского беспилотника "Молния - 2" занимает совсем немного времени. Стартовая позиция уже подготовлена, и вот уже ударный дрон самолетного типа поражает украинскую БМП в приграничном районе Курской области.

Специфика, прежде всего, заключается в более мощной батарее, соответственно больше и дальность полета - до 30 километров. Сейчас наша промышленность активно наращивает выпуск таких БПЛА.

Самый мощный в мире самоходный миномет "Тюльпан" не только пробивает метровые бетонные укрепления, но еще и умеет петь. Калибр - 240 миллиметров, вес снаряда - более 200 килограммов. На Южно-Донецком направлении расчет "Тюльпана" группировки "Восток" уничтожил автомобильный мост и опорный пункт ВСУ. Удары по позициям боевиков артиллеристы группировки сейчас наносят в районе села Новоселка. Оно расположено западнее освобожденной на днях Великой Новоселки.

На Красноармейском направлении "Тюльпан" применяют для поражения укрепрайонов ВСУ, прежде чем в наступление пойдут наши штурмовики.

На Харьковском направлении экипажи танков Т-72 армейского корпуса группировки "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и боевую технику ВСУ.

Работают танкисты в основном с закрытых огневых позиций. Боевые машины надежно защищены механическими средствами защиты и радиоэлектронной борьбы.

Наши подразделения и территория в Луганской народной республики - под надежной защитой системы ПВО. Главная угроза сейчас исходит от вражеских беспилотников. С ними успешно борется зенитно-ракетный комплекс "Тор - М1".

ЗРК "Тор - М1" способен одновременно вести несколько целей и поражать их на дальности до 15 километров. На этот раз были уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ.