Европу охватила паника из-за указа США

Настроения, близкие к панике, охватили власти крупнейших стран Европы. Новой головной болью для них стал указ президента США о введении тарифов в отношении продукции из Канады, Мексики и Китая. После того, как тройка главных экономических партнеров Вашингтона одним росчерком пера превратилась в противников в торговой войне имени Дональда Трампа, в Брюсселе лихорадочно пытаются выработать стратегию, как защищаться от подобного удара из-за океана. Между тем простым американцам протекционистская политика нового хозяина Белого дома также не добавляет оптимизма.

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