В Тбилиси прошла антиправительственная акция

Не стихают волнения в Грузии. В Тбилиси прошла очередная антиправительственная акция. Участники пытались перекрыть въезд в столицу. Ранее в МВД предупреждали об уголовной ответственности за блокировку стратегических трасс.

Полицейские помешали действиям протестующих и начали задержания. Под стражу взяли 20 человек, в том числе нескольких известных оппозиционеров. Остальные переместились к зданию парламента и продолжили митинговать.

Активисты требуют провести новые парламентские выборы и освободить всех демонстрантов, задержанных за последние месяцы. Протестные акции проходят в Грузии с ноября, когда правящая партия приостановила процесс евроинтеграции.