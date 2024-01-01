Собянин: Более 2,5 млн раз предприниматели обратились за услугами на портале mos.ru в 2024 году

Свыше двух с половиной миллионов обращений поступило от столичных предпринимателей на портал мос.ру в прошлом году. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, самые популярные запросы: сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды и купли-продажи, оформление пропусков на проезд грузового транспорта в зонах ограниченного движения, а также запись на приём к специалистам для проведения госэкспертизы.

Всего же портал предлагает более 200 различных инструментов для бизнеса. При этом больше 80 было запущено или модернизировано в прошлом году. Например, навигатор по земельным услугам и сервисам.