Метель обрушилась на Сахалин

На Сахалине - рекордные снегопады, метели не утихают уже неделю. С улиц Южно-Сахалинска вывезено уже свыше 400 тысяч кубометров снега. По прогнозам синоптиков, непогода продлится на острове до четверга.

А в ближайшие сутки очередной циклон накроет шесть южных районов и принесёт новые осадки, кроме того, прогнозируется лавинная опасность. Жителей просят без крайней необходимости не выходить из дома.

Ликвидируют последствия мощных снегопадов и в Великом Новгороде. Дорожные службы работают круглосуточно. Повалены десятки деревьев. Из-за обрыва электросетей 26 тысяч человек остались без света. Идут восстановительные работы.