Трамп заявил о подготовке переговоров с Москвой и Киевом

Встречи и контакты с Россией и Украиной запланированы у правительства США, заявил Дональд Трамп. Президент США посетил авиабазу Эндрюс возле Вашингтона.

По словам Трампа, выходные прошли очень напряженно. Американская администрация занималась Израилем. Кроме того, запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию, передает ТАСС.

Президент США считает, что дискуссии проходят довольно успешно. Общение Трампа с журналистами транслировали американские телеканалы. Американский лидер неоднократно выражал готовность к контактам с президентом России. Владимир Путин также заявлял о готовности к диалогу. Конкретных договоренностей о встрече пока нет.