В Москве презентовали отреставрированные агитационные плакаты времен ВОВ

Сегодня в столичном музее современной истории России презентовали отреставрированные агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны.

Сто работ из знаменитой серии "Окна ТАСС" весь прошлый год кропотливо восстанавливали специалисты Центра имени Грабаря. Перед экспертами стояла непростая задача - вернуть произведениям, изначально не предназначенным для длительного хранения, первозданный вид.

Проект приуроченный к 80-летию Великой Победы, также стал подарком реставраторов к вековому юбилею музея, который отмечался в прошлом году. Увидеть обновленные легендарные агитки можно будет на выставке, которая откроется 20 февраля.