В Национальном центре "Россия" обсудили перспективы для молодых художников

Современные тенденции развития искусства и перспективы для молодых художников в нашей стране обсуждают сегодня в столице.

В Национальном центре "Россия" проходит панельная дискуссия, на которой собрались эксперты отрасли. Участники встречи отмечают: важно поддерживать культурный диалог между странами, и признают необходимость изменения образовательных программ в соответствии с вызовами времени.

Среди ключевых тем - возможная поддержка проектов, которые будут способствовать развитию талантов молодых художников, а также новые модели финансирования искусства.