ВС России взяли под огневой контроль дорогу на Купянск

ВС России взяли под огневой контроль участок дороги, соединяющий Двуречную и Купянск. Это стало возможным после освобождения поселка Западное, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, уже после освобождения Западного наши военнослужащие контролировали эту дорогу. Он отметил, что есть определенные положительные подвижки по продвижению и расширению линии фронта на Купянском направлении.

Глава администрации подчеркнул, что контроль над Двуречной и Западным открывает возможности для дальнейшего продвижения как в сторону Купянска, так и севернее — в сторону Великого Бурлука. Ганчев отметил, что до Купянска осталось около 20 километров, передает РИА Новости.