Собянин поблагодарил москвичей за участие в акции "Добрая елка"

"Добрая елка" стала одной из главных благотворительных акций в рамках фестиваля "Зима в Москве". Об этом сообщил Сергей Собянин. Он рассказал, что благотворительные и некоммерческие организации собрали просьбы и мечты своих подопечных, красиво оформили и украсили ими новогодние елки в различных точках города. Любой желающий мог взять украшение и исполнить мечту ребенка. Мэр отметил, что акцию планировали завершить в конце февраля, но уже в первых числах месяца на елках не осталось невыполненных желаний.