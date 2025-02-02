Цены в России за 25 лет выросли на 700%

Цены на товары и услуги в России за 25 лет выросли на 700%. Такие данные Росстата приводит "Российская газета". При этом среднегодовая инфляция составила всего 9,1%.

Как пишет газета, цены на некоторые продукты росли достаточно умеренно. Так, куриное мясо подорожало в четыре раза — с 57 до 227 рублей за килограмм, десяток яиц в 6 раз — с 19 до 117 рублей.

В то же время некоторые товары показали значительный рост. Сигареты подорожали в 27 раз — с до 192 рублей, а анальгин стал дороже в 16 раз (38 рублей). Сливочное масло выросло в цене в 17 раз. В 2001 году пачка весом 200 граммов стоила 14 рублей, сейчас — 244 рубля.

Высокими темпами росли цены на жилье. Квадратный метр в новостройках эконом-класса подорожал в 16 раз.

РГ отмечает, что курс доллар за почти 25 лет вырос только в 3,4 раза — с 29 до 98 рублей.