Число отравившихся шаурмой в Кунгуре возросло до 73

Число пострадавших в результате отравления шаурмой в Кунгуре Пермского края возросло до 73. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в числе отравившихся 25 детей.

В пресс-службе уточнили, что за медицинской помощью с симптомами отравления после посещения кафе в Кунгуре обратились 73 человека. 66 пациентов госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным прокуратуры Прикамья, 30 января в городскую больницу Кунгура с признаками пищевого отравления обратились 10 человек, в том числе дети. Все они приобретали в местном кафе шаурму. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарного законодательства в кафе Shaurma-kosmos, выявлен возбудитель сальмонеллеза, передает ТАСС.