По факту взрыва в ЖК "Алые Паруса" возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после взрыва в холле жилого комплекса "Алые Паруса". Статья не называется.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Также на место инцидента выехал руководитель ГСУ СК по Москве, пишет ТАСС.

По одной из версий, взрыв мог быть покушением. Как сообщают СМИ, взрывное устройство сработало, когда один из жильцов с охраной зашел в подъезд.

Консьерж подъезда утверждает, что видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва неустановленного устройства в холле ЖК "Алые Паруса" погиб один человек и четверо пострадали.