ТАСС: покушение в ЖК "Алых Парусах" было заказным

Один человек погиб, четверо пострадали этим утром на северо-западе Москвы. В подъезде элитного жилого комплекса "Алые паруса", по предварительной версии, сработало неустановленное взрывное устройство. В холле выбило стекла, повреждён потолок. Возгорания не последовало.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и взрывотехники. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства ЧП. Возбуждено уголовное дело. Расследование взяла на контроль прокуратура.

По данным СМИ, взрыв мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он получил тяжелые ранения. За жизнь Саркисяна сейчас борются врачи. В тяжелом состоянии находится и его охранник.