В России строятся университетские кампусы мирового уровня

25 современных университетских кампусов мирового уровня появятся в России в ближайшие 5 лет. А к 2036 году их число планируется увеличить до 40. Об этом шла речь на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как было отмечено, на реализацию программы строительства сети студенческих объектов государство выделит 670 миллиардов рублей. Причем, более трети финансирования - это внебюджетные средства.

В рамках проекта уже открыты новые корпуса кампуса МГТУ имени Баумана, а также Новосибирского университета. На завершающей стадии возведения объекты в Екатеринбурге, Уфе, Калининграде, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске. Также в ходе совещания премьер - министр подвел итоги рабочего визита в Казахстан.