Тысячи москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации

Свыше 200 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры или готовятся к переезду по программе реновации. Сегодня с новосёлами в районе Коптево встретился мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города осмотрел жилой комплекс и квартиры.

Ещё немного, и в этой квартире на свои места встанет мебель. На стенах появятся картины и фотографии членов семьи. И, конечно, игрушки. У маленького Кости их много. Там, где он с родителями жил прежде, было очень тесно.

Новый адрес семьи Суховых - проезд Черепановых, дом 54а. По программе реновации они не только получили просторную однокомнатную квартиру, где на кухне теперь смело можно собирать гостей. Но и с переездом им тоже помогли - бесплатно. Суховых ждал ещё и такой сюрприз, узнав про который они потеряли дар речи.

Выяснилось, что глава семьи Виталий, 200-тысячный новосел, который переехал в новую квартиру в рамках реновации. Мэр Москвы лично вручил семье ключи от автомобиля.

Всего в Коптеве в программу реновации включены 123 дома. В односекционном жилом комплексе в проезде Черепанова - 119 квартир. Он построен по индивидуальному проекту. В квартирах уже сделан ремонт. А ещё это "умный" дом, где за потреблением энергоресурсов будет следить автоматизированная система контроля. Она позволит снизить расход ресурсов, а значит, меньше станут суммы в квитанциях.

То, что сразу обращает на себя внимание - двор свободен от автомобилей. Автостоянка - под домом. Вокруг высадят кустарники и газон. Прямо напротив - детская и спортивная площадки. Комплекс построен по современным стандартам. А потому в вестибюле есть колясочная и кладовая . Помещение для консьержа. В последние несколько лет в Коптеве обновили транспортную систему. От своего нового дома жильцы смогут всего 15 минут дойти до станции МЦК "Коптево" и "Лихоборы".