Медлить было нельзя. В институте имени Склифосовского провели трансплантацию двух органов, чтобы спасти жизнь одного пациента. Когда Артём Бытин поступил в отделение, он находился в таком критическом состоянии, что помочь ему могла только пересадка сердца. Однако у мужчины также были большие проблемы с почками.

Артем Бытин невероятно счастлив - он впервые за долгое время увидел жену с маленьким сыном. Еще несколько месяцев назад 31-летний Артем был на грани жизни и смерти. У него практически полностью отказали сначала почки, а затем сердце. Серьезные отклонения заметили на обычной диспансеризации перед устройством на работу. А вскоре Артем и сам стал понимать, что с организмом происходит что-то неладное.

Но лекарства не помогали. Тогда Артем обратился в Институт имени Склифосовского. К тому моменту жаловался на боль в груди, одышку, слабость и отеки. Специалисты диагностировали тяжелую сердечную недостаточность.

Врачи пришли к выводу, что единственный шанс спасти пациента - это провести поэтапную трансплантацию сердца и почки. Учитывая тяжесть состояния Артема, пересадить два органа одновременно было невозможно. Поэтому решили начать с сердца.

"У этих пациентов крайне высок риск внезапной смерти, то есть у них в любой момент может случится дефибрилляция желудочков. За счет того, что у них растянуты желудочки сердца, сокращаются медленно, сердце сокращается очень вяло. И любое нарушение ритма может привести к безвозвратной утрате ритма, который невозможно будет восстановить", - отметил Марат Сагиров, заведующий научным отделом неотложной кардиохирургии НИИ СП им. Склифосовского.

Через месяц, убедившись, что сердце прижилось, врачи провели трансплантацию почки. В этом случае нельзя было спешить с операцией, но и затягивать тоже рискованно.

И сегодня подобное вмешательство, несмотря на всю его уникальность, для специалистов института Склифосовского уже не кажется чем-то невероятным.

"Конечно, и техника продвинулась далеко вперед, и аппараты искусственного кровообращения уже другие, консервация другая, все другое. И, конечно, сейчас это все стало гораздо проще для тех, кто занимается трансплантологией", - отметил Могели Хубутия, президент НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Институт имени Склифосовского - один из лидеров в области трансплантологии. Здесь даже самые сложные операции поставлены на поток, а потому спасение пациентов с неутешительными диагнозами совсем не редкость, а норма.