Второй сезон столичного проекта "Урок со звездой" открыл Владимир Спиваков

Второй сезон столичного проекта "Урок со звездой" сегодня открыл Владимир Спиваков. Вместе с "Виртуозами Москвы" и вундеркиндом Лукасом Шишем.

Генеральная репетиция - перед завтрашним концертом в "Зарядье" - была открытой. В зале собрались педагоги и совсем юные музыканты. Они не только наслаждались мелодиями. Но и оценивали манеру исполнения, трактовку и подачу звука.

Для этого и создавался московский проект "Урок со звездой". Участником которого стали почти 2 с половиной тысячи студентов колледжей культуры и воспитанников детских школ искусств.