"Я никого не вызывала!" Татьяна Тарасова вынуждена опровергать возмутительные слухи о себе

Здоровье заслуженного тренера СССР резко ухудшилось несколько лет назад. Татьяне Анатольевне сложно ходить, на публике она все чаще появляется в инвалидном кресле.

На днях 77-летней Тарасовой потребовалась экстренная медицинская помощь. Поздно вечером Татьяне Анатольевне резко стало плохо, у нее появились боли в сердце. Тренер смогла сама позвонить в скорую помощь. Врачи диагностировали у легенды спорта гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Медики смогли стабилизировать состояние Тарасовой, но настоятельно рекомендовали ей госпитализацию для дальнейшего обследования. Однако тренер отказалась ехать в больницу, пишет телеграм‑канал SHOT.

Когда новость о здоровье Тарасовой разлетелась по СМИ, Татьяна Анатольевна пришла в ярость. "Я просто возмущена тем, что пишут! Я нормально себя чувствую и никого не вызывала", — заявила Тарасова "Матч ТВ".

Между тем, СМИ продолжают строить догадки о произошедшем с тренером. По одной из версий, проблемы с сердцем у Татьяны Анатольевны возникли из-за авиакатастрофы в Вашингтоне. Среди погибших были знакомые Тарасовой, в том числе ее бывшая ученица Инна Волянская.